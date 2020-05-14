Відомий український телеведучий і хореограф Влад Яма показав дружину Лілію і сина на зворушливому фото

цього разу Ліля була одягнена в блузку і туфлі. Волосся красуня вирішила залишити зібраними в хвіст, а сама сіла, щоб було зручно взаємодіяти з сином. Хлопчик був у кросівках, шкарпетках, шортах і футболці. Мати й син майже поцілували один одного в губи. Фото вийшло дуже інтимним і ніжним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знгаменитости.

"Як же я мріяв про Сина!.. Спасибі", - написав Влад.

Відразу під коментарем відповіла Ліля: "Наш подарунок долі".

Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Син Ваша копія", "Красиве фото і син красень.Ну тепер ще потрібна і дівчинка", "Красавчик!!!! Хоч тільки профіль видно, але все одно красотун", "Які вони красиві у вас", "Про що можна мріяти, коли щастя поруч", "Дівчинка, потрібна теж необхідна навіть так скажу".

Раніше ми повідомляли, що дружина відомого українського хореографа Влада Ями, судді шоу "Танці з зірками", Ліліана, опублікувала гарячі знімки в Instagram.

На першому фото красуня сяяла в білій довгій сорочці. Тонку талію зірка прикрасила тісним корсетом.

Вітерець трохи подогнул край сорочки, ледь не засвітивши найінтимніше.

На пальці красуні можна помітити блискуче кільце.

Нагадаємо, фото молодого Влада Ями з сімейством викликало фурор в мережі

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