Клієнт Приватбанку розповів про списання грошей зі своєї зарплатної картки без його відома

Неприємна історія сталася 4 травня, повідомляє клієнт банку у своєму відгуку на сайті Мінфін. За його словами, з його гривневої зарплатної картки Приватбанку раптово списали майже 800 грн. Як з'ясувалося, таким чином банк вирішив оплатити його придбання в онлайн-магазині, здійснене по іншій карті.

«Звернувся в підтримку — відповіли, що списання пройшло за запитом від amazon. Типу 3 травня через глюки в банку вони не змогли списати і заблочили суму на 10 днів. Найцікавіше, що запит на списання прийшов по віртуальній доларовій карті, на якій був 0. Але банк самовільно списав з гривневої зарплатної картки», - поскаржився клієнт.

Після цього він відв'язав свою віртуальну «приватівську» картку від аккаунту в магазині. У підтримці банку йому повідомили, що списані гроші повернуть на 11 день, тобто 15 травня.

«Сьогодні, 14 травня, пишу в підтримку, і тут «радісна новина», запит прийшов, ми гроші віддали, забудьте про свої грошики. По факту маємо самовільне списання банком грошей з іншої картки (не тієї, з якої прийшов запит), і майже мінус 800 грн. збитку», - обурився українець.

Представники Приватбанку повідомили, що це питання розглянуть фахівці, після чого клієнту повідомлять про результати.

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