Клиент ПриватБанка рассказал о списании денег со своей зарплатной карты без его ведома

Неприятная история произошла 4 мая, сообщает клиент банка в своем отзыве на сайте Минфин. По его словам, с его гривневой зарплатной карты ПриватБанка внезапно списали почти 800 грн. Как выяснилось, таким образом банк решил оплатить его покупку в онлайн-магазине, осуществленную по другой карте.

«Обратился в поддержку — ответили, что списание прошло по запросу от amazon. Типа 3 мая из-за глюков в банке они не смогли списать и заблочили сумму на 10 дней. Самое интересное, что запрос на списание пришел по виртуальной долларовой карте, на которой был 0. Но банк самовольно списал по гривневой зарплатной карте», - пожаловался клиент.

После этого он отвязал свою виртуальную «приватовскую» карту от аккаунта в магазине. В поддержке банка ему сообщили, что списанные деньги вернут на 11 день, то есть 15 мая.

«Сегодня, 14 мая, пишу в поддержку, и тут «радостная новость», запрос пришел, мы деньги отдали, забудьте о своих денежках. По факту имеем самовольное списание банком денег с другой карты (не той, по которой пришел запрос), и почти минус 800 грн. убытка», - возмутился украинец.

Представители ПриватБанка сообщили, что этот вопрос рассмотрят специалисты, после чего клиенту сообщат о результатах.

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