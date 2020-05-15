Відома модель Демі Роуз показала пишні груди в максимально жаркому ракурсі

На кадрах Роуз показала себе в білому топі і рожевому білизна. Дівчина знімала себе на телефон і демонструвала пишні груди у величезному декольте зверху. Образ красуня доповнила кісками, які лежали на грудях. Фото вийшло дуже спокусливим і збудливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не написали коментарів і не ставили лайки під публікацією. Все через те, що Демі викинула їх в сторіс Instagram, де немає подібних функцій, але так і хочеться написати: "Вигляд зверху божественний".

Раніше ми повідомляли, що відома британська модель Демі Роуз, яка прославилася своїми красивими формами, опублікувала нові гарячі знімки.

Так, нещодавно зірка опублікувала нові сториз, поставши в крихітному і яскравому купальнику.

Красуня позувала в маленьких трусиках і облягаючому топі. На одному фото Демі лягла на гамак, зігнувши струнку ніжку в коліні.

Роуз закрила очі, блиснувши чорними пишними віями. На пухких губах можна помітити соковитий блиск.

Повідомлялося, що модель Демі Роуз показала ідеальне тіло під час фотосесії в золотому бікіні

Так, в цей раз знаменитість показала засмагле тіло в золотистому бікіні, повністю розшита блискітками і маленькими камінчиками. При цьому видно, що волосся знаменитості трохи вологі, ніби вона щойно вийшла з води.

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