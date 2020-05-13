Модель Деми Роуз показала яркие кадры, позируя без белья в одной джинсовой куртке

Знаменитая модель, которую часто называют британской Кардашьян, решила порадовать поклонников ранее не публикованными кадрами из жаркой фотосъемки в честь достижения отметки в 14 миллионов фанатов, наблюдающих за ее страницей в социальной сети Инстаграм. Девушка покорила цветущим видом сразу на двух фото, сообщает Politeka.net.

Так, счастливая из-за нового достижения Деми показала себя без белья в джинсовой куртке светлого оттенка, которая едва ли прикрыла ее довольно пышные формы:

«14 Миллионов !!!! Большое спасибо за всю вашу любовь и поддержку на протяжении многих лет. Я люблю вас, ребята. 😃💕», - поделилась своими эмоциями под новым постом Деми.

Вот что ответили счастливые поклонники:

«Я бы купил такое белье, красивая!», «Ты великолепна», «Поздравляю, детка, ты великолепна - сводишь с ума 😍🔥», «Красивые фото», «У тебя такие горячие фото», «хорошо, хорошо, хорошо 🙌🏼🔥😂», «Ты удивительна, дорогая».

До этого знаменитость показала загорелое тело в золотистом бикини, полностью расшитое блестками и маленькими камушками. При этом видно, что волосы знаменитости чуть влажные, будто она только вышла из воды.

Однако, при этом на Роуз можно заметить яркий макияж с акцентом на скулы и выразительные карие глаза. Девушка стоит боком к объективу и серьезно смотрит перед собой. В этот раз за ее спиной не видны никакие живописные пейзажи, ведь совсем не они обычно привлекают внимание фанатов.

Похоже, массовые комплименты в сторону знаменитости способствуют тому, что в ее профиле и на фан-странице будет появляться все больше таких смелых кадров. После столь провокационныых кадров никто не устоит и не удержится от комментариев в адрес Роуз.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

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