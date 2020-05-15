Модель Демі Роуз показала яскраве фото, позуючи в незвичайному купальнику з глибоким вирізом прямо на грудях

Знаменита модель, яку часто називають британською Кардашьян, вразила яскравим кадром, зробленим під час того, як Демі позувала на дивані, млосно прикривши очі. Дівчина знає, як підкреслити достоїнства і показати їх у найбільш вигідному ракурсі. Цей раз не став винятком, повідомляє Politeka.net.

Так, в цей раз Роуз позувала лежачи на яскраво-жовтому нягком дивані, показуючи всю себе у відкритому купальнику з блискучої тканини, зовсім не приховує її достоінства. Дівчина з легкою посмішкою на обличчі буквально покориал фанатів:

«Wooow люблю цей купальник на світлі 🔥🔥🔥🔥», «ми дійсно йдемо на підставу факту «я найкрасивіша жінка в світі», «Прекрасної ночі 💕❤️🙈», «Такі великі», «Приголомшливо 🔥🔥🔥🔥», «Королева 👸🏻», «Я люблю тебе, дитинко ❤️», «Wowwww чудова дівчинка 🔥😍», «шоколадна дівчинка», - написали шанувальники.

До цього Демі вирішила порадувати шанувальників раніше не публикованными кадрами з жаркої фотозйомки в честь досягнення позначки в 14 мільйонів фанатів, спостерігають за її сторінкою в соціальній мережі Instagram. Дівчина підкорила квітучим виглядом відразу на двох фото.

Так, щаслива з-за нового досягнення Демі показала себе без білизни в джинсовій куртці світлого відтінку, яка чи прикрила її досить пишні форми:

«14 Мільйонів !!!! Велике спасибі за всю вашу любов і підтримку протягом багатьох років. Я люблю вас, хлопці. 😃💕», - поділилася своїми емоціями під новим постом Демі.

Ось що відповіли щасливі шанувальники:

«Я б купив таку білизну, красива!», «Ти чудова», «Вітаю, дитинко, ти прекрасна - зводиш з розуму 😍🔥», «Гарні фото», «У тебе такі гарячі фото», «добре, добре, добре 🙌🏼🔥😂», «Ти дивна, дорога».

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.

Також Politeka писала, що волога Демі Роуз вийшла з душу і без сорому блиснула формами.