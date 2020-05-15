Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, розбурхала видом в неймовірному декольте

Молода знаменитість в цей раз показала новий стильний образ під час прогулянки. Дівчина вирішила підкорити сміливим декольте, вдало підкресливши значні форми. Не забула при цьому Анастасія зробити пікантний акцент на тонкій талії і пишних стегнах завдяки коротеньким чорних шортиках, повідомляє Politeka.

Схоже, дівчина не сумує на карантині і не збирається себе сильно обмежувати - нові кадри зірки зі зйомок і навіть домашні стильні селфи продовжують з'являтися не тільки на її сторінці, але і на фан-акаунтах із завидною регулярністю.

Дівчина любить гуляти на пляжі, відвідувати вечірки і хвалитися незвичайними образами без білизни або під час спеціальних рекламныъ зйомок. Шанувальники, як і очікувалося, бурхливо відреагували але нове фото зірка, написавши безліч коментарів і підкресливши, що такі форми дівчата - приховувати гріх, а сама вона - "солодка крихітка"

Відкритий наряд з глибоким декольте і сміливим вирізом на спині вигідно підкреслив гідності зірки. Схоже, дівчина вирішила ґрунтовно оновити стрічку в соціальній мережі Instagram, щоб привернути більше уваги до власної персони

Так, Квітко з'явилася в короткій білій сукні з глибоким декольте і сміливим вирізом на спині, підкресленим тоненькими заявязками. На обличчі моделі легкий макіяж, а хвилясте волосся зачесане у високий хвіст.

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.