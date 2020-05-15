Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, взбудоражила видом в невероятном декольте

Молодая знаменитость в этот раз показала новый стильный образ во время прогулки. Девушка решила покорить смелым декольте, удачно подчеркнув внушительные достоинства. Не забыла при этом Анастасия сделать пикантный акцент на тонкой талии и пышных бедрах благодаря коротеньким черным шортам, сообщает Politeka.

Похоже, девушка не скучает на карантине и не собирается себя сильно ограничивать - новые кадры звезды со съемок и даже домашние стильные селфи продолжают появляться не только на ее странице, но и на фан-аккаунтах с завидной регулярностью.

Девушка любит гулять на пляже, посещать вечеринки и хвастаться необычными образами без белья или во время специальных рекламныъ съемок. Поклонники, как и ожидалось, бурно отреагировали но новое фото звезда, написав множество комментариев и подчеркнув, что такие формы девушки - скрывать грех, а сама она - "сладкая крошка"

Открытый наряд с глубоким декольте и смелым вырезом на спине выгодно подчеркнул достоинства звезды. Похоже, девушка решила основательно обновить ленту в социальной сети Инстаграм, чтобы привлечь больше внимания к собственной персоне

Так, Квитко появилась в коротком белом платье с глубоким декольте и смелым вырезом на спине, подчеркнутым тоненькими заявязками. На лице модели легкий макияж, а волнистые волосы уложены в высокий хвост.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.