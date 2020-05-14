Курс долара в Україні 14 травня продовжить падати

Нові цифри офіційного курсу валют на четвер, 14 травня, представив Національний банк України.

Згідно з опублікованими даними, гривня зміцниться на 10,5 копійок по відношенню до долара і на 5,5 копійок по відношенню до євро. Офіційні курси іноземних валют складуть:

– 100 доларів США – 2668,97 гривень (-0,1050 грн)

– 100 євро – 2902,91 гривень (-0,0552 грн).

На міжбанківському валютному ринку курс американської валюти впав на 4 копійки і тепер становить 26,72 грн/дол., у купівлі він також опустився на 4 копійки – до 26,69 грн/дол. Падіння чекало і на курс євро. У продажу валюта подешевшала на 8 копійок – до 29,02 гривень за євро.

Відзначимо, що експерти попереджають українців про те, що найближчим часом ситуація з курсом долара в країні може кардинально змінитися. Так, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначає, що виходячий з карантину бізнес незабаром почне реалізовувати відкладений попит на валюту. Також попит на валюту зросте у зв'язку з початком туристичного сезону, вважає експерт. Про це пише Сьогодні.

За словами Пендзина, на тлі зростання попиту на валюту банки різко піднімуть курс долара. Крім того, експерт не виключає, що в країні може виникнути дефіцит валюти.

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