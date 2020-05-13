Така маленька, а вже таке вміє

Дочка Алли Пугачової і Максима Галкіна Єлизавета продемонструвала свій талант у поводженні з обручем

Маленька Ліза Галкіна продовжує розчулювати шанувальників російської зіркової пари своєю дитячою безпосередністю. Нове відео з дівчинкою з'явилося на її фан-сторінці в Інстаграмі, повідомляє Politeka.net (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

На опублікованих кадрах Ліза показала, як вміє крутити обруч. Дівчинка успішно покрутила хулахуп, а в кінці, явно задоволена результатом, показала на камеру великий палець.

«Весела гімнастика», - йдеться у підписі до відео.

В коментарях люди активно обговорюють успіхи дівчинки.

«Так вона супер дівчина!!! Є, що-небудь, що у неї не виходить?», «Дихає теж як годиться!!», «Дивлюся і радію на цих дітей», «Батькова дочка», «Яка Розумниця майбутня чемпіонка», «Ліза підкорює всі види спорту...У Лизьі нічого неможливого немає...», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Галкін опублікував відео з розвагами їх з Пугачовою дітей.

Брат і сестра влаштували біг з імпровізованими перешкодами, не виходячи з дому. На кадрах вони перестрибують через перешкоди, залазять на стільці і намагаються випередити один одного.

«У нас домашня естафета з перешкодами», - коментує за кадром Галкін.

Шанувальники артиста активно коментували відео. При цьому деякі зазначили, що такі забави можуть бути небезпечними для маленьких дітей.

Нагадаємо, Алла Пугачова налякала зовнішнім виглядом на фото зі своїми дітьми.

Як повідомляла Politeka, маленька дочка Пугачової і Галкіна здивувала своїм новим талантом.

Також Politeka писала, що дочка Галкіної і Пугачової показала секретне місце, де ховається від батьків.