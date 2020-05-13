46-річна російська співачка Наташа Корольова вразила фігурою, яка дуже змінилася

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram свіже фото, на якому виглядала дуже гарною, пише Politeka.net. Красуня була одягнена у джинси, корсет тілесного кольору, який утягнув її талію і зробив акцент на великі груди. Зверху вона одягла червону кофту з дірками. Співачка зробила яскравий макіяж, який підкреслив її гарне обличчя. Укладка доповнила образ, який точно сподобається її чоловіку Тарзану.

«Ех ,талія в корсеті! Карантин фігуру зіпсував, блін, плюс 4 кг! А як у вас з третьою складкою на животі?», - написала Корольова.

За годину пост артистки зібрав понад 14 тисяч лайків. В коментарях шанувальники почали хвалити її фігуру, зазначаючи, що таку красу неможливо зіпсувати.

«Вау», «Наташа незрівнянна», «Супер», «Ти така красива», «Наталочко, ти і так гарна», «Де зіпсував??? Ви ще зіпсовані фігури не бачили», «Умнічка! Приємно дивитися!», «Вид хуліганський», «Наталочко, красу нічим не зіпсувати!!! Ти найкраща!», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Наташа Корольова наділа леопардову блузу, щоб зняти відео для молодіжної мережі TikTok. Красуня практично відмовилася від косметики, зате оголила зону декольте, похвалившись розкішними "подружками".

Нагадаємо, що Наташа Корольова показала, чим спокушає гарячого Тарзана: в блискітках, сіточці і супер-міні.

Як повідомляла Рoliteka, Наташа Корольова сильно постраждала через подружку Тарзана, деталі НП: "Затрясло, підкотила нудота і...".

Також Рoliteka писала, що голий чоловік Корольової ошелешив виглядом, Тарзан вже не той: "Що за жіночі груди?".