50-річний російський танцівник і бодібілдер Сергій Глушко накинувся на злостивців, які нібито "заздрять його щастю" зі співачкою Наташею Корольовою

Як передає Politeka.net, Тарзан (сценічне ім'я артиста) опублікував у своєму мікроблозі в Instagram жаркі фото з дружиною під час одного з його виступів. Напівголий танцюрист обіймає Корольову і носить на руках.

Як відомо, за плечима у Сергія і Наташі майже 20 років спільного життя, парочка любить епатувати публіку полум'яним проявом почуттів, і їх пристрасть на людях вже нікого не дивує. Але от викликати заздрість, на думку Глушка, цілком може.

"Вкотре переконуюся... Чим успішніший виступ, тим більше г... і злості.. Не можуть, убогі, пробачити мені, що любить мене найпрекрасніша русалка країни... Заздрість - страшна річ. А головне, не розуміють ці бідолахи, що лише зміцнюють моє "я" цим, і вбивають себе. Я прощаю їх усіх....Я посміхаюся у відповідь. Мені вас шкода", - емоційно висловився в Instagram Тарзан.

До речі, зараз артист багато часу поводить з дружиною і навіть, здається, радий карантину, який зблизив їх ще більше. Тим більше, що раніше вже виникала ситуація з іншою жінкою - однією з його затятих прихильниць, яка вперто домагалася його уваги.

Так, Корольова розповідала, що, коли вже була вагітною Архипом, з нею сталася неприємна ситуація.

«Якось ввечері я виступала в клубі. І зі сцени помітила, що в темному куті стоїть якась тітка і дивиться на мене, пропалюючи ненавидить поглядом. Від неї йшла така погана енергетика, що навіть в 20 метрах я відчула це. Мене затрясло, підкотила нудота, і ноги та руки стали як ватяні — я ледве втримала мікрофон. Але списала все на вагітність. Взяла себе в руки, заспівала кілька пісень. Дивлюся — жінки немає. І мені відразу стало легше… Тільки народивши Архипа, я дізналася від Сергія, хто вона», - поділилася Корольова.

Жінкою виявилася фанатка Тарзана, яка тривалий період бігала за своїм кумиром, навіть здружилася з його братом. Але Сергій тримав її на дистанції і на всі подарунки і частування реагував досить сухо. Після того, як з'явилися чутки про вагітність Наташі, ця прихильниця заявилася в клуб, щоб переконатися на власні очі, а на той час у артистки вже окреслився круглий животик.

"А переконавшись, помчала на квартиру до Сергія. Сам він тоді поїхав на гастролі, але у нього йшов ремонт, вдома була бригада будівельників і його брат. Брат потім розповідав, як у квартиру увірвалася дама, бліда, крізь сльози кричала, що Сергій краще її нікого не знайде, що даремно він зв'язався з «цією Королбовою», що пошкодує про це", - резюмувала співачка.

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