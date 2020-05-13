46-летняя российская певица Наташа Королева поразила изменившейся фигурой

Звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм свежее фото, на котором выглядела весьма похорошевшей, пишет Politeka.net. Красотка была одета в джинсы, корсет телесного цвета, который утянул ее талию и сделал акцент на большую грудь. Сверху она надела красную кофту с дырками. Певица сделала яркий макияж, который подчеркнул ее красивое лицо. Укладка дополнила образ, который точно понравится ее мужу Тарзану.

«Эх ,талия в корсете! Карантин фигуру подпортил, блин, плюс 4 кг! А как у вас с третьей складкой на животе?», - написала Королева.

За час пост артистки собрал более 14 тысяч лайков. В комментариях поклонники стали хвалить ее фигуру, отмечая, что такую красоту невозможно испортить.

«Вау», «Наташа бесподобна», «Супер», «Ты такая красивая», «Наташенька, ты и так хороша», «Где подпортил??? Вы ещё подпорченные фигуры не видели», «Умничка! Приятно смотреть!», «Вид хулиганский», «Наташенька, красоту ничем не испортить!!! Ты лучшая!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Наташа Королева надела леопардовую блузу, чтобы снять видео для молодежной сети TikTok. Красотка практически отказалась от косметики, зато оголила зону декольте, похваставшись роскошными "подружками".

Напомним, что Наташа Королева показала, чем соблазняет горячего Тарзана: в блестках, сеточке и супер-мини.

Как сообщала Рoliteka, Наташа Королева сильно пострадала из-за подружки Тарзана, детали ЧП: "Затрясло, подкатила тошнота и...".

Также Рoliteka писала, что голый муж Королевой ошарашил видом, Тарзан уже не тот: "Что за женская грудь?".