Відомий танцюрист і бодібілдер Тарзан (Сергій Глушко), чоловік Наташі Корольової, показав своє тіло в природному вигляді

На фото Тарзан позує без одягу, знімаючи себе по пояс. Глушко посміхається на камеру, а образ доповнив великий сережкою в лівому вусі. На фото можна легко помітити кошлатість тіла танцюриста, який напевно вирішив забути про депіляції на деякий час. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ну що,всіх з прекрасною погодою!

Всім здоров'я і витримки!", - написав Тарзан.

Фанати поставили понад 600 лайків за 40 хвилин і написали кілька коментарів:

"Бережіть себе. У нас, на півночі, теж сьогодні сонце смажить і все навколо неймовірно швидко оживає))", "Взаємно", "Що за жіночі груди", "Так, погода сьогодні вогонь", "свободи".

Раніше ми повідомляли, що відомий бодібілдер і танцюрист Сергій Глушко (Тарзан), чоловік Наташі Корольової, показав незвичайне уявлення.

На кадрах Тарзан стоїть на сцені у штанях і сорочці, яку він в ролику зняв. Після цього Сергій позбавився і від штанів, залишивши тільки стрінги, а сорочку підняв вгору, де вона в прямому сенсі загорілася. Кадри вийшло дійсно гарячими та холодними, на яких можна легко оцінити подкачанное тіло Глушко.

Повідомлялося, що відомий бодібілдер і танцюрист Сергій Глушко (Тарзан), чоловік Наташі Корольової, показав новий образ.

На фото Тарзан позував з голими грудьми, яка заросла. Сергій вирішив піти проти течії і відростити собі рослинність на тілі, коли всі інші голяться. Волосся у Глушко в цей раз були розпущені.

Нагадаємо, Тарзан скинув з себе одяг і змусив жінок тремтіти гарячими танцями

А ще Politeka писала, що Тарзан влаштував Королевою гарячий прийом прямо на публіці, пікантні кадри

Також Politeka повідомляла, що Тарзан пустився в танок після самогону, поки Королева фарбувала паркан



