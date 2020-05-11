Відомий танцюрист і бодібілдер Тарзан (Сергій Глушко), чоловік Наташі Корольової, показав своє тіло в природному вигляді
На фото Тарзан позує без одягу, знімаючи себе по пояс. Глушко посміхається на камеру, а образ доповнив великий сережкою в лівому вусі. На фото можна легко помітити кошлатість тіла танцюриста, який напевно вирішив забути про депіляції на деякий час. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
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Всім здоров'я і витримки!", - написав Тарзан.
Фанати поставили понад 600 лайків за 40 хвилин і написали кілька коментарів:
"Бережіть себе. У нас, на півночі, теж сьогодні сонце смажить і все навколо неймовірно швидко оживає))", "Взаємно", "Що за жіночі груди", "Так, погода сьогодні вогонь", "свободи".
Раніше ми повідомляли, що відомий бодібілдер і танцюрист Сергій Глушко (Тарзан), чоловік Наташі Корольової, показав незвичайне уявлення.
На кадрах Тарзан стоїть на сцені у штанях і сорочці, яку він в ролику зняв. Після цього Сергій позбавився і від штанів, залишивши тільки стрінги, а сорочку підняв вгору, де вона в прямому сенсі загорілася. Кадри вийшло дійсно гарячими та холодними, на яких можна легко оцінити подкачанное тіло Глушко.
Повідомлялося, що відомий бодібілдер і танцюрист Сергій Глушко (Тарзан), чоловік Наташі Корольової, показав новий образ.
На фото Тарзан позував з голими грудьми, яка заросла. Сергій вирішив піти проти течії і відростити собі рослинність на тілі, коли всі інші голяться. Волосся у Глушко в цей раз були розпущені.
Нагадаємо, Тарзан скинув з себе одяг і змусив жінок тремтіти гарячими танцями
А ще Politeka писала, що Тарзан влаштував Королевою гарячий прийом прямо на публіці, пікантні кадри
Також Politeka повідомляла, що Тарзан пустився в танок після самогону, поки Королева фарбувала паркан