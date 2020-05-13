Аналітики вважають, що вже на наступному тижні курс валют різко зміниться, а гривня ослабне

На даний момент українська національна валюта показує хорошу динаміку, щодня зміцнюючись на кілька копійок. Втім, зовсім скоро відбудеться різка зміна динаміки і гривня почне знецінюватися.

Як розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин «Сьогодні», інфляція нікуди не поділася, просто бізнес поки що не купує валюту. Як тільки карантин закінчиться, підприємства почнуть скуповувати валюту, і курс різко злетить вгору. Банки відразу відреагують на попит і піднімуть курс.

Експерт радить всім, у кого є гривневі надлишки, купувати долари саме зараз за доступною ціною. Пендзин вважає, що зараз саме час для конвертації заощаджень в долари. Інші аналітики валютного ринку погоджуються, що наступний тиждень буде останнім, коли долари можна буде придбати за таким низьким курсом, адже після відкриття кордонів і старту туристичного сезону попит на валюту знову зросте.

Тим часом був озвучений курс на четвер, 14 травня. НБУ зміцнив гривню на 10,5 копійок. Купити долари можна буде за 26,72 гривень, а продати за 26,69 гривень. Курс євро зупинився на позначці 29 гривень за 1 євро.

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