Курс валют в Україні 13 травня проявить справжне «обличчя» долара і євро, які почнуть потихеньку падати

Як повідомляє Politeka, про це свідчать дані національного регулятора.

Долар впаде і буде торгуватися за 2679,47 гривень (-2,49). Днем раніше він торгувався за 2681,96 гривень.

А ось курс євро впаде менше: вони будуть продаватися за 2908,43 грн (-1,23). Днем раніше валюта торгувалася по 2909,66 гривень.

Також у Національному банку уточнили, що до середини минулого дня долар торгувався по 26,8093 гривень.

До цього ми писали, що в Україні прогнозується економічний спад на весь 2020 рік, що позначиться і на курсі валют.

Аналітики J. P. Morgan прогнозують, що в 2021 році зростання економіки може скласти 6,3% при інфляції 6%. Україна при цьому має готуватися до економічного спаду у 2020 році, адже аналітики прогнозують ВВП на рівні 5,1% при інфляції 3,7%.

У той же час, підкреслюється, що курс гривні до кінця другого кварталу цього року може ослабнути до 29,5 гривень/долар.

Потім варто очікувати на кінець третього і четвертого кварталів зміцнення до 29 гривень/долар. А кінця першого кварталу наступного року курс знову повернеться до 29,5 гривень/долар.

До всього іншого, аналітики jp Morgan вже робили прогноз на курс валют. Аналітики припускали в березні, що курс на кінець 2020 року може скласти 28,5 гривень/долар, на кінець 2021 року – 29,5 гривень/долар.

Нагадаємо, курс валют готує новий розворот, все зміниться в одну мить: "долар несподівано...".

Як повідомляла Politeka, гривня впаде: що буде з доларом після карантину і треба зараз бігти в обмінники.

Також Politeka писала, що долар наблизився до психологічної позначки, курс валют здивує.