В НБУ з'ясували, що сильніше впливає на ціноутворення в Україні

Проаналізувавши показники інфляції з січня 2014 року по грудень 2019 року, експерти НБУ з'ясували, що на ці цифри сильніше впливає ослаблення гривні, ніж її зростання.

Так, за вказаний проміжок часу національна валюта встигла як впасти, так і зрости. Як помітили експерти, в середньому девальвація на 1% тягне за собою зростання цін на 0,22%. В той же час ревальвація на 1% призводить до зниження цін на 0,08%. Відповідні зміни в цінах починають проявлятися в середньому за півроку.

При значному зростанні курсу валют його вплив на інфляцію може різко збільшуватися. Так, у 2015 році девальвація гривні на кожен відсоток призводила до зростання інфляції на 0,45-0,5%.

Експерти відзначають, що в квітні цього року інфляція в Україні підвищилася на 0,8%, а в річному вимірі вона сповільнилася до 2,3% до 2,1%. При цьому в країні подорожчали послуги охорони здоров'я (на 2,1%, алкоголь і тютюнові вироби (на 0,9%), одяг, взуття та предмети побуту (на 0,4%).

У той же час було відмічено зниження цін на житло, електроенергію та інші види палива (на 3,2%), транспорт (на 1,3%), відпочинок і культуру (на 0,4%).

Відзначимо, що раніше член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в коментарі «Обозревателю» розповів про те, що в цьому році в Україні очікується неврожай і зростання цін на продукти харчування на 10-15%.

Він зазначив, що за попередніми оцінками обсяг врожаю зернових в цьому році буде на 18% менше, ніж у попередньому.

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