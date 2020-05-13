Домашні чіпси можуть бути не менш хрусткими та смачними, ніж покупні
Відомий англійський кухар, ресторатор і популяризатор домашньої кулінарії Джеймі Олівер поділився секретом ідеальних чіпсів, повідомляє Politeka.net.
За словами кухаря, успіх передусім лежить у виборі інгредієнтів. Щоб все вийшло, потрібно купувати картоплю, призначену для приготування фрі (такі сорти, як маріс пайпер або король едвард, що не рекомендується варити).
Також Олівер зазначив, що велика картопля - ідеально підходить для чіпсів. Бульби потрібно нарізати, не очищаючи, на шматки в палець завтовшки.
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Наступна порада: якісна морська сіль
Приготувати чіпси можна не тільки в духовці, але і в каструлі (якщо немає фритюрниці). Для цього рекомендується налити масло або жир приблизно у вісім сантиметрів. Після цього сирі чіпси обсмажуються невеликими партіями, поки вони не стануть золотисто-коричневими і хрусткими: "Пальчики оближеш".
Рецепт печених чіпсів на двох такий:
500 грамів картоплі;
200 мл соняшникової олії або тваринного жиру;
сіль за смаком.
Вимиту і нарізану картоплю поставити вертикально в миску для мікрохвильовки і готувати на високій температурі п'ять хвилин.
Вийняти, струсити, щоб не злиплися і поставити ще на дві хвилини в піч.
Далі розігріти духовку до 180°C (на газовій плиті). Викласти часточки по листу фольги. Посипати сіллю і іншими приправами, щедро полити олією і випікати 30-40 хвилин за смаком.
Чіпси подаються з рибою, стейком і улюбленим соусом.
Зазначимо, безконтрольне вживання чіпсів призводить до проблем зі здоров'ям, тому зловживати такою їжею строго не рекомендують лікарі.
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