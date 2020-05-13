Україна зіткнулася з нестачею внесків до Пенсійного фонду

Про це попередила глава Мінсоцполітики Марина Лазебна під час зустрічі з питань пенсійного страхування, передає Politeka.net.

За її словами, в Україні треба ввести таку накопичувальну пенсійну систему, при якій внески будуть взносить як працівник, так і роботодавець.

"Україна входить в ТОП-15 країн світу з найвищими темпами скорочення населення, згідно з даними ООН. Причому в найближчі десятиліття скорочення населення відбуватиметься за рахунок працездатних. За 5 років населення скоротиться на 18%, співвідношення між пенсіонерами та працюючими зросте майже вдвічі", — підкреслила міністр.



Глава профільного міністерства також додала, що сьогоднішня ситуація вже далека від ідеалу, але далі буде ще гірше.

"Внесків працюючих і зараз недостатньо для забезпечення необхідного рівня життя пенсіонерів, а в подальшому ситуація буде погіршуватися...", — додала Лазебна і закликала запровадити систему з посильними внесками від працівників і роботодавців.



"Накопичувальна система - це черговий розвод лохів. У вас будуть забирати частину зарплати і обіцяти, що коли-то ви її отримаєте у вигляді пенсії з відсотками", "Пенсії повинні бути всім однакові", "Відміняйте карантин. З'являться внески , почнуть зникати пенсіонери. Той самий випадок про двох зайців, але з позитивним результатом", "Ви ще підсумків другого кварталу не знаєте. Там буде значно "веселіше". Що накерували, те і маєте", "Де гроші?", - обурилися українці в коментарях під публікацією.

Варто відзначити, що в 2020 році запланована ще одна індексація виплат, яку проведуть у два етапи.

Вже з 1 липня 2020 року мінімальна пенсія буде підвищена з 1638 до 1712 грн. Другий етап підвищення, як роз'яснили в ПФУ, очікується 1 грудня. Мінімальну пенсію збільшать з 1712 до 1769 грн.

Більше того, як розповідають в ПФУ, у зв'язку з підвищенням "мінімалки" будуть перерасчитаны і виплати пенсіонерам за сверхстаж. Так, кожен пільговик, який має стаж більше 35 років для чоловіків та 30 років для жінок, отримує 1% надбавки від мінімальної пенсії за кожен "зайвий" рік (зараз це 16,38 грн). З 1 липня 2020 року розмір надбавки становитиме вже 17,12 грн.

Нагадаємо, українцям озвучили нові правила про пенсії, стаж відходить на другий план

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