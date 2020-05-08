Стало известно, на какие выплаты могут рассчитывать пенсионеры после индексации

Как передает Politeka.net, об этом пишет издание Пенсионный курьер.

Как известно, перерасчет пенсий стартовал 1 мая 2020 года, и эта процедура затронет миллионы льготников.

После индексации многих украинцев интересует, как на конкретных примерах можно рассчитать размер выплат от государства, которые полагаются.

«Человек получает пенсию по возрасту с 2013 года, имеет 37 лет страхового стажа. Коэффициент заработка, на основе которого определен размер его пенсии, составляет 2,22000», - разъяснили в "Пенсионном курьере".

Отметим, что с 1 марта 2019 года размер пенсии этого человека определен с применением средней зарплаты (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, исчисленной как средний показатель по 2014-й, 2015-й и 2016 годы (3764,40 грн), увеличенной на 1,17 и величины оценки одного года страхового стажа в размере 1% (коэффициент стажа - 0,37000).

Размер пенсии к 01.05.2020 составляет: 3764,40 грн х 1,17 х 2,22000 х 0,37000 = 3617,73 грн, из которых 32,76 грн - доплата за два года страхового стажа свыше 35 лет (1638 грн х 2%).

Общий размер пенсии - 3650,49 грн.

Размер пенсии с 01.05.2020: 3764,40 грн х 1,17 х 1,11 х 2,22000 х 0,37000 = 4015,68 грн, из которых 32,76 грн - доплата за два года страхового стажа свыше 35 лет (1638 грн х 2%).

Таким образом, общий размер пенсии составляет 4048,44 грн, а в результате майской индексации размер выплаты увеличится на 397,95 грн.

Ранее мы рассказывали, что индексация пенсий в Украине получила новый поворот.

Пенсионный фонд Украины 4 мая отчитался о выделении с начала месяца 2,6 миллиардов гривен на выплату проиндексированных пенсий.

В Фонде отметили, что порядок выплат не изменился. Они будут проведены в определенную каждому пенсионеру дату. Средства зачислят на счет в банке или почтальоны "Укрпочты" доставят домой тем, кто выбрал соответствующий вид выплат.

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