Количество отработанных лет не всегда влияет на размер выплаты при выходе на пенсию

Об этом пишет РБК-Украина.

Как известно, индексация пенсий стартовала 1 мая 2020 года, но миллионы украинцев останутся без повышенных выплат.

Многие украинцы задаются вопросом, почему отработав на благо государства по 40-50 лет они вынуждены получать не более двух тысяч гривен в месяц.

В ПФУ объяснили, с чем это связано: основную роль при расчете пенсии играет не стаж, а зарплата, которую вы получали на протяжении своей трудовой деятельности. А коэффициент этого стажа в Украине снизили с 1,5% до 1%.

Таким образом, размер пенсий в Украине рассчитывают по специальной формуле: средняя зарплата в Украине за последние три года (цифру дает фонд) умножают на соотношение своей зарплаты к средней, потом умножают на стаж в годах и еще раз умножают на тот самый коэффициент (1%).

Большинство льготников, получавшие низкую зарплату, при такой формуле не дотягивают даже до "минималки" 1638 грн (на данный момент). Тогда эту разницу, к примеру 200-300 гривен, государство "дарит" пенсионеру.

Когда доходит до ежегодного перерасчета, эту самую надбавку плюсуют не к 1638 гривнам, а к вашей пенсии, рассчитанной по формуле. Вот и выходит, что кто-то каждый год пытается дотянуть до "минималки", а кому-то добавляют 5-10 грн.

Как подтвердила глава ГУ ПФУ в Николаевской области Елена Сичугова, в Украине при расчете выплат главной является зарплата, а не 40-летний стаж. При этом у каждого пенсионера свой индивидуальный результат.

"Размер пенсии в первую очередь зависит от размера заработной платы, на основании которой ее считали, а в меньшей степени - от стажа. То есть при большом стаже и одновременно низкой заработной плате пенсия априори не будет высокой", - добавила она.

Напомним, украинцев ждут еще две индексации пенсий в 2020 году

Также Politeka писала, что миллионы украинцев в мае останутся без повышенных пенсий.