33-річна українська супермодель зі світовим ім'ям Сніжана Онопко зізналася, що чоловік її б'є і гвалтує
Зірка, нарешті, зважилася розповісти правду про свій невдалий шлюб і важке розлучення. У 2011 році дівчина вийшла заміж за підприємця з Донецька Миколу Щура. Через десять років Сніжана приголомшила правдою, якими були їхні стосунки.
У свій час, весілля Онопко і Щура активно обговорювали в мережі. На церемонії були присутні тільки найближчі пари. Наречена була у сукні Vera Wang, купленому в Києві. Сніжана зізнавалася, що ніколи не бувала на весіллях, поки сама не стала нареченою.
Але те, що починалося як казка, швидко переросло в справжнісіньке пекло. Тепер спливло, що Микола неодноркатно піднімав руку на дружину. Більш того, як супермодель розповіла виданню "СтарХит", одного разу нелюд побив навіть її мати.
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«Якось він повалив її на підлогу, почав бити ногами. Потім розпорядився, щоб маму відвезли в лікарню і приказав їй нічого не розповідати, погрожував. Я намагалася втекти, але вдома у нас всюди була охорона. Мене ловили в шкарпетках взимку і приводили назад. Коля весь час погрожував тим, що у мене ніколи не буде сім'ї, якщо я піду. Це все чиста правда», - поділилася Сніжана.
Дівчина додала, що рік тому Микола вийшов з в'язниці, де відбував термін за шахрайство. За словами Онопко, зараз, коли йде шлюборозлучний процес, "майже колишній чоловік" живе в їх заміському будинку з коханкою. Вона ж вже кілька місяців живе сама в Києві.
"Зараз вирішила розголосити, тому що людина, перебуваючи в неадекватному стані, став мене гвалтувати", - зізналася модель.
Після того, як Сніжана дізналася про зраду, вона вирішила добиватися поділу майна. Правда, зробити це виявилося зовсім не просто.
"Чесно я дуже здивована, що після 10 років спільного життя мій вже майже колишній чоловік буде ховати машину, і не віддавати половину моїх особистих речей і прикрас! Це шок!!!", - прокоментувала ситуацію модель у себе в Instagram.
Пост дівчини викликав резонанс в соцмережі. Користувачі активно обговорюють її плачевну ситуацію і виявляють слова підтримки.
"Сніжана, нехай забирає! Так і буде життя "збирати та ховати". Це ж не просто - показати своє обличчя, а це карма! Не зрозумію іншого - як такий неймовірно красивій дівчині пощастило зустріти таких от ....., ну Ви мене зрозуміли)) як зачароване коло якесь. Треба в першу чергу подумати про себе)))"
"...і це теж пройде 🙏🏻"
"Сніжана, все буде добре! ❤️"
"Я захоплена Вашою красою, але здивована смаком... Тим більше прожили 10 років... З королевою поруч повинен бути король, а не щур.., І це пройде! Заберіть все, що можете, а потім подбайте про себе"
"Шкода, що витратили на цього му*ака стільки років, тим більше, там морда бандита з 90-х. Вам треба знайти свого Ніколя Саркозі)"
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