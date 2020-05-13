33-річна українська супермодель зі світовим ім'ям Сніжана Онопко зізналася, що чоловік її б'є і гвалтує

Зірка, нарешті, зважилася розповісти правду про свій невдалий шлюб і важке розлучення. У 2011 році дівчина вийшла заміж за підприємця з Донецька Миколу Щура. Через десять років Сніжана приголомшила правдою, якими були їхні стосунки.

У свій час, весілля Онопко і Щура активно обговорювали в мережі. На церемонії були присутні тільки найближчі пари. Наречена була у сукні Vera Wang, купленому в Києві. Сніжана зізнавалася, що ніколи не бувала на весіллях, поки сама не стала нареченою.

Але те, що починалося як казка, швидко переросло в справжнісіньке пекло. Тепер спливло, що Микола неодноркатно піднімав руку на дружину. Більш того, як супермодель розповіла виданню "СтарХит", одного разу нелюд побив навіть її мати.

«Якось він повалив її на підлогу, почав бити ногами. Потім розпорядився, щоб маму відвезли в лікарню і приказав їй нічого не розповідати, погрожував. Я намагалася втекти, але вдома у нас всюди була охорона. Мене ловили в шкарпетках взимку і приводили назад. Коля весь час погрожував тим, що у мене ніколи не буде сім'ї, якщо я піду. Це все чиста правда», - поділилася Сніжана.

Дівчина додала, що рік тому Микола вийшов з в'язниці, де відбував термін за шахрайство. За словами Онопко, зараз, коли йде шлюборозлучний процес, "майже колишній чоловік" живе в їх заміському будинку з коханкою. Вона ж вже кілька місяців живе сама в Києві.

"Зараз вирішила розголосити, тому що людина, перебуваючи в неадекватному стані, став мене гвалтувати", - зізналася модель.

Після того, як Сніжана дізналася про зраду, вона вирішила добиватися поділу майна. Правда, зробити це виявилося зовсім не просто.

"Чесно я дуже здивована, що після 10 років спільного життя мій вже майже колишній чоловік буде ховати машину, і не віддавати половину моїх особистих речей і прикрас! Це шок!!!", - прокоментувала ситуацію модель у себе в Instagram.

Пост дівчини викликав резонанс в соцмережі. Користувачі активно обговорюють її плачевну ситуацію і виявляють слова підтримки.

"Сніжана, нехай забирає! Так і буде життя "збирати та ховати". Це ж не просто - показати своє обличчя, а це карма! Не зрозумію іншого - як такий неймовірно красивій дівчині пощастило зустріти таких от ....., ну Ви мене зрозуміли)) як зачароване коло якесь. Треба в першу чергу подумати про себе)))"

"...і це теж пройде 🙏🏻"

"Сніжана, все буде добре! ❤️"

"Я захоплена Вашою красою, але здивована смаком... Тим більше прожили 10 років... З королевою поруч повинен бути король, а не щур.., І це пройде! Заберіть все, що можете, а потім подбайте про себе"

"Шкода, що витратили на цього му*ака стільки років, тим більше, там морда бандита з 90-х. Вам треба знайти свого Ніколя Саркозі)"

Нагадаємо, що брюнетка з Victoria's Secret показала топ спокусливих спортивних образів: «Ну а богиня!»

Як повідомляла Politeka, безсоромна модель Ратаковски потрясла видом без ліфчика: "Диявольська красуня"

Також Politeka писала, що "Росія своїх цінує і просуває": супермодель Сніжана Онопка пошкодувала, що є українкою