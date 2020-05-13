33-летняя украинская супермодель с мировым именем Снежана Онопко призналась, что муж ее избивает и насилует

Звезда, наконец, решилась рассказать правду о своем неудачном браке и тяжелом разводе. В 2011 году девушка вышла замуж за предпринимателя из Донецка Николая Щура. Спустя десять лет Снежана огорошила правдой, какими были их отношения.

В свое время, свадьбу Онопко и Щура активно обсуждали в сети. На церемонии присутствовали только самые близкие пары. Невеста была в платье Vera Wang, купленном в Киеве. Снежана признавалась, что никогда не бывала на свадьбах, пока сама не стала невестой.

Но то, что начиналось как сказка, быстро переросло в кромешный ад. Теперь всплыло, что Николай неодноркатно подымал руку на жену. Более того, как рассказала супермодель изданию "СтарХит", однажды изверг избил даже ее мать.

«Как-то он свалил ее на пол, стал бить ногами. Потом распорядился, чтобы маму отвезли в больницу и наказал ей ничего не рассказывать, угрожал. Я пыталась сбежать, но дома у нас повсюду была охрана. Меня ловили в носках зимой и приводили назад. Коля все время угрожал тем, что у меня никогда не будет семьи, если я уйду. Это все чистая правда», - поделилась Снежана.

Девушка добавила, что год назад Николай вышел из тюрьмы, где отбывал срок за мошенничество. По словам Онопко, сейчас, когда идет бракоразводный процесс, "почти бывший муж" живет в их загородном доме с любовницей. Она уже несколько месяцев живет сама в Киеве.

"Сейчас решила предать все огласке, потому что человек, будучи в неадекватном состоянии, стал меня насиловать", - призналась модель.

После того, как Снежана узнала об измене, она решила добиваться раздела имущества. Правда, сделать это оказалось совсем не просто.

"Честно я очень удивлена, что после 10 лет совместной жизни мой уже почти бывший муж будет прятать машину, и не отдавать половину моих личных вещей и украшений! Это шок!!!", - прокомментировала ситуацию модель у себя в Инстаграм.

Пост девушки вызвал резонанс в соцсети. Пользователи активно обсуждают ее плачевную ситуацию и выказывают слова поддержки.

"Снежана, пусть забирает! Так и будет по жизни "собирать да прятать". Это же не просто - показать свое лицо, а это карма! Не пойму другого - как такой невероятно красивой девушке повезло встретить таких вот ....., ну Вы меня поняли)) как заколдованный круг какой-то. Надо в первую очередь подумать о себе)))"

"...и это тоже пройдёт 🙏🏻"

"Снежа, все будет хорошо! ❤️"

"Я восхищена Вашей красотой, но удивлена вкусом... Тем более прожили 10 лет... С королевой рядом должен быть король, а не крыса.., И это пройдёт! Заберите все что можете, а потом позаботьтесь о себе"

"Жалко, что потратили на этого му*ака столько лет, тем более, там морда бандита из 90-х. Вам надо найти своего Николя Саркози)"

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