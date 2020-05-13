Максим Галкін показав, як розважаються їх з Аллою Пугачовою діти, сидячи вдома на карантині

Двійнята Єлизавета і Гаррі не втрачають часу дарма, влаштовуючи активні розваги в розкішному особняку своїх зіркових батьків. Як повідомляє Politeka.net, Галкін опублікував відео з їхніми забавами на своїй сторінці в Instagram.

Брат і сестра влаштували біг з імпровізованими перешкодами, не виходячи з дому. На кадрах вони перестрибують через перешкоди, залазять на стільці і намагаються випередити один одного.

«У нас домашня естафета з перешкодами», - коментує за кадром Галкін.

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Шанувальники артиста активно коментують відео. При цьому деякі зазначили, що такі забави можуть бути небезпечними для маленьких дітей.

«Гаррік халтурить», «ой, не можу! у Лізи ноги, і постать, і хода всі татове!», «Лізок завжди в лідерах», «Гарік філонить», «Відмінне виховання дітей (( завжди разом, завжди знаходить час пограти з дітьми», «Максим більше займається з дітьми, ніж Алла Борисівна», «Ліза дуже спортивна! А чому тато не брав участь?», «Гарні дітки. Красиві, спортивні і розумні!», «Максим! Який Ви молодець!!! «Золотий тато», «Добре, коли місця багато!!!», «Техніка безпеки??? Можна на стільчиках підвернути ноги», - пишуть люди.

Нагадаємо, Алла Пугачова налякала зовнішнім виглядом на фото зі своїми дітьми.

Як повідомляла Politeka, маленька дочка Пугачової і Галкіна здивувала своїм новим талантом.

Також Politeka писала, що дочка Галкіної і Пугачової показала секретне місце, де ховається від батьків.