Популярна українська виконавиця Наталя Могилевська порадувала шанувальників і блиснула бездоганним тілом на концерті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Я мріяла жити на сцені. Як же я тепер сумую за нею! P. S. Вітаю з нашими першими кроками до свободи. Сподіваюся, до літа все закінчиться», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Могилевська позує в сукні без білизни, демонструючи бездоганне тіло. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«До чого ж гарна», «так, свобода – це мрія», «Ви класна, справжня і жива. Із задоволенням співаю ваші пісні, і чекаю на нові хіти…», «дуже класний концерт», «незрівнянна», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, Наталія Могилевська здивувала українців новою зовнішністю під час анонса свого концерту.

Популярна співачка вирішила провести великий «карантинний» концерт, який покажуть по телебаченню 10 травня. Про це сама Могилевська розповіла в відео, опублікованому в її Instagram.

«Змонтувала для всіх концерт. Я знаю, що свіжих новин зараз, свіжих програм, свіжих концертів майже ніхто не знімав довго. Тому ми дуже поспішали і 10 числа в останній день карантину ми встигнемо порадувати всіх новим концертом», - пообіцяла співачка.

Вона також анонсувала, що на цьому концерті возз'єднається зі своїм давнім танцювальним партнером Владом Ямою.

Нагадаємо, зухвала Могилевська дала жару на сцені, виставивши напоказ усі свої принади.

Як повідомляла Politeka, Могилевська в прозорому вбранні пустилася у всі тяжкі і вразила одкровенням.

Також Politeka писала, що Могилевська позбулася ліфчика і прикрила свою безсоромність білим піджаком.