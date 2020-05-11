Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", з'явилася в незвичному образі

Красуня не раз дивувала своїх шанувальників, пише Politeka.net. Тепер співачка з'явилася без штанів.

Красуня позувала у червоній сорочці і чорному довгому плащі, який прикрив найінтимніше. Також Оля була в гумових чоботях і окулярах.

"Літо близько ☀️⚔️", - підписала Ольга знімки.

За 45 хвилин пост зібрав понад 11 тисяч лайків та багато коментарів.

"На стилі😏", "Дуже красива", "Ой який лук🔥🔥", "Хочеться купатися", "Не захворій, худенька", "У нас вже 31 жаришка👍🌝", "Крута😎 Ти Оль наше літо💚❤", "Красуня 👍", "Сподіваюся, літо ми проведемо так, як хотілося б, а не так, як ми проводимо весну🙏🏻💔", "Олю, це так і так зрозуміло, що я тебе дуже люблю. Мені важлива тільки ти. Кицюня люба, зрозумій це, я вже 3 роки люблю тебе. 💥💎❤❤❤💋🌹🌹🌹", "Обожнюю твій стиль 😘❤️❤️❤️", "На море хочеться", "Жахливо.... Раніше така гарна була, а зараз🤦‍♀️", "Красуня!!!!!!!!!❤️❤️❤️❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Оля Серябкіна постала в обрізаній майці, крізь яку випирали соковиті принади. Зокрема довжина топіка була настільки сміливою, що можна було розгледіти частину грудей знаменитості.

Співачка вигнулась, піднявши руки і схопившись за потилицю. Красуня дивилася в камеру, відкривши губи.

Раніше повідомлялося, що Оля Серябкіна позувала без білизни разом з подругою, притулившись при цьому до її спини.

Пікантні місця дівчина прикриває руками. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

Нагадаємо, экс-солістка "Серебро" блиснула вигинами в пікантних позах: "Просто бомба!"

Як повідомляла Politeka, экс-солістка "Серебро" в одному купальнику показала, чим спокушає чоловіків: "Жарко тобі"

Також Politeka писала, що напівгола екс-солістка "Серебро" Серябкіна подратувала фанатів: "Яка ж Оля ти..."