Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", завжди виглядає просто спокусливо

Цього разу артистка з'явилася в маленькій майці на голе тіло, пише Politeka.net. Відповідне фото оприлюднили у фан-групі Серябкіної в Instagram.

На знімку Оля з'явилася в обрізаній майці, крізь яку випирали соковиті принади. Зокрема довжина топіка була настільки сміливою, що можна було розгледіти частину грудей знаменитості.

Оля вигнулась, піднявши руки і схопившись за потилицю. Красуня дивилася в камеру, відкривши губи.

Відзначимо, навіть попри те, що фото чорно-біле, можна було помітити наскільки яскравий макіяж, особливо підкреслені губи.

"Я виявляю повагу до тих, хто цього заслуговує. У всіх інших випадках достатньо ввічливості", - підписане фото.

Майже за добу пост зібрав понад 3000 "лайків" і багато коментарів.

"🔥🔥🔥красуня", "Так і ввічливості не всі заслуговують", "така прекрасна", "солодка Красотулька!💖💖💖💖💖💖", "Груди прекрасні, але обличчя, точніше твоя міміка мене заворожує. Як ти бровами розмовляєш))) обожнюю", "🌟 Ух ти, яка Оленька гарненька 👏🌞👌", "стирчить", "Ось за це тебе і люблю ❤️", "Замерзла?)","А у Ганнусі класна маєчка.🙌😂🙌", "Огогошечки 😮", "🔥🔥🔥 вогонь👏", "Шикарна))", "Крута!!!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Оля Серябкіна постала в рожевому прозорому топі, крізь, який було видно купальник артистки. Також зірка позувала в плавках-бікіні.

Зірка з'явилася, стоячи спиною до фотографа. Красуня обернулася до камери і посміхнулася.

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