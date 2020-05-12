Модель Деми Роуз покорила новым пляжным видом на ярком фото

Знаменитая модель, которую часто называют британской Кардашьян, похвасталась новым фото, сделанным на пляже. Похоже, девушка совсем не скучает на карантине и решила каждый день делиться новыми кадрами, а также хвастаться стильными купальниками, сообщает Politeka.net.

В этот раз молодая знаменитость показала счастливое фото, сделанное на пляже. Девушка позировала с блестящим макияжем и распущенными волосами. В этот раз она примерила белый купальник и засветила фигуру в довольно коротеньких шортих с черно-красным принтом.

Деми Роуз нельзя назвать классической топ-моделью: ее параметры далеки от общепринятых 90-60-90, да и рост девушки отнюдь не 180 сантиметров. Низкорослая Деми – обладательница пышных форм и тонкой талии. Именно поэтому ее жаркие кадры всегда покоряют фанатов своей пикантностью – ни один купальник девушки не может скрыть ее достоинств, поклонники также уточнили, что "ее булочки не скрыть"

До этого девушка решила похвастаться своими пышными формами в необычном купальнике с вырезами в зоне груди и талии.

Так, на новом снимке девушка стоит перед зеркалом, фотографируя себя на мобильный телефон. На снимке она продемонстрировала свою идеальную фигуру во всей красе. Ведь девушка позировала в одном лишь цельном купальнике красного цвета. Отметим, что пикантный наряд оригинального кроя в дырки, а еще одной интересной деталью является вырез в зоне талии и живота.

Волосы красотка распустила по плечам, лица ее не видно, ведь его скрыл объектив камеры.

Когда смотришь на снимок, не верится, что кто-то способен на такую смелость - демонстрируя свои прелести в таком ярком наряде. Так и хочется похвалить ее, сказав: "Просто загляденье, мечта всех мужчин", буквально сразу стало жарко.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.