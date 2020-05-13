Екзотична красуня з «Жіночого кварталу» Еліна Мбані взяла участь у сміливій фотосесії

Свіжі фотографії вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На знімках Мбані продемонструвала свою яскраву зовнішність у всій красі. Дівчина відмовилася від одягу, засвітивши в кадрі свої оголені печі. Вона дивилася в кадр. Крупний план дозволив добре розглянути риси її обличчя.

На другому фото красуня побешкетувала язиком з рукою в чорній рукавичці. Незрозуміло, що цим кадром хотіла сказати зірка, але виглядає вражаюче.

Крім цього, співачка опублікувала фото з яскравим макіяжем. Її загримували зеленою фарбою таким чином, що вона стала схожа на лісову німфу.

«Кайф», «Пума», «Красуня», - написали їй в коментарях шанувальники.

Раніше ми писали, що Еліна Мбані позувала в короткому топі зі зміїним принтом і світлих джинсах з оргінальним низом на високій посадці. У волосся артистка додала велику квітку, що зробило її образ дуже ніжним і жіночним.

Як відомо, Мбані є однією з учасниць «Вокального кварталу». Разом з Вірою Кекелією і Мартою Адамчук вони виконують пісні для шоу. Варто відзначити, що Мбані поки не дуже популярна в соцмережах, але з ростом популярності «Жіночого кварталу», зростає її популярність.

Нагадаємо, що Еліна Мбані вбила наповал чуттєвим образом: «Вляглася на підлозі і…».

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