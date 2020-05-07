Відома українська актриса Лера Товстолес, зірка "Квартал 95", показала спокусливі образи на пляжі

На фото Лера позувала в чорному купальнику з відкритою спиною і п'ятою точкою, а образ доповнила очками. На першому фото Товстолес стояла, вигнувши спинку, а на другому - валялася на піску. На кадрі можна побачити воду, пляж і пагорб, адже зірка тоді відпочивала на морі разом з іншою "кварталовкой" - Мартою Адамчук, яка і робила ці фотографії, як зазначила сама дівчина. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку "Кварталу" і Леру Товстолес.

Фанати не коментували публікації, а на фан сторінці поставили тільки 10 лайків, серед яких був і Лєри. Але так і хочеться запитати, оголена п'ята точка на пляжі - це законно?.

Раніше ми повідомляли, що одна з зірок "Квартал 95", актриса і гуморист Лера Товстолес опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram відео "бійки", в якій брали участь всі актриси проекту. Дісталося навіть недавно народила Вірі Кекелии, а також її колегам Березні Адамчук, Еліні Мбані, Олександра Машлятиной і іншим.

Повідомлялося, що Лера Товстолес в точності повторила макіяж, який любила робити ще на першому курсі.

Артистка поділилася свіжим фотоколажем у своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала свою зовнішність семирічної давності. Красуня спробувала повторити саме той макіяж, який любила робити раніше - "на всі випадки життя".

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