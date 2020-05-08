На сцені вона зовсім інша

Відома українська співачка Еліна Мбані, яка співає в проектах "Квартал 95", показала, як виглядає на концертах

Красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram свіже фото, передає Politeka.net. На знімку Мбані з'явилася в шикарній сукні. Вона стояла на сцені з гарним вечірнім макіяжем і зачіскою. Зірка «Жіночого кварталу» задерла сукню з дуже великим розрізом, засвітивши ідеальні стрункі ніжки. Крім цього, в сукні чудово проглядалися ідеальні форми зірки – її пишні груди і тонка талія. Образ співачка доповнила красивими туфлями на шнурівці.

«Огооо ноги )! Моніка Беллуччі», «Перше фото вогонь», «Супер», «Красуня», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Еліна Мбані, поділилася спокусливим знімком у сукні. Вона вляглася на підлозі в розкішному платті і дивилася в кадр. Її кучеряве волосся було розпущене, рукою красуня підтримувала його, щоб відкрити обличчя.

Крім цього, нещодавно співачка опублікувала фото, на якому з'явилася в короткому топі зі зміїним принтом. Світлі джинси з оригінальним низом підкреслили тонку талію красуні. Еліна позувала на підлозі, всіляко позуючи і демонструючи свої принади.

Як відомо, Еліна Мбані одна з чотирьох вокалісток «Жіночого кварталу». Вона виконує в шоу різні пісні.

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