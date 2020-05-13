Молода 20-річна американська фітнес-модель Соммер Рей показала, що підкорює багатомільйонну армію шанувальників

Набирає популярність дівчина встигла перевершити за короткий термін знаменитих моделей. Зокрема, дівчина з легкістю перевершила фітнес-модель Ану Чері, яка прославилася завдяки своїй фігурі, і не менш популярну Демі Роуз, яку вже прозвали британської Кардашьян, повідомляє Politeka.

Соммер Рей є любителькою активного відпочинку і спорту на свіжому повітрі. За короткий термін молода дівчина встигла зібрати майже 25 мільйонів фанатів, які продовжую стежити за оновленнями знаменитості в соціальній мережі Instagram.

Володарка красивих сідниць намагається кожен день публікувати в Instagram нові відео, а також подає їх на Ютуб-платформі. Зірка постійно тішить шанувальників фотографіями, на яких вона або в стрінгах, або в обтягуючих легинсах.

Зазначимо, дівчина при цьому активно займається за спеціальною програмою. Її тренування досить ефективні, що видно по фігурі Соммер. Вона багато часу в своїх тренуваннях приділяє ніг а точніше сідницях які вона любить викладати через одну фотографію.

Відзначимо, в цей же час фітнес-модель Ана Чері влаштувала фотосесію в новому яскравому купальнику з незвичайним біло-коричневим принтом досить скромного дизайну. Дівчина доповнила свій образ милої оверсайз-сорочкою.

Схоже, за час карантину Ана вирішила суттєво поповнити профіль новими кадрами, знятими на пустельному пляжі і похвалитися самими різними кадрами на тлі океану. Дівчина в цей раз блиснула гідністю, скинувши сорочку з плечь і спеціально піднявши лямки бікіні вище, створюючи ідеальний ракурс.

А ось Демі Роуз показала, як позує в мініатюрному халаті, з-під якої видніється головна гордість дівчини. Поруч з нею на ліжку позує її собачка.

«Ауч, як виглядає краса», «здається, тобі потрібен халат побільше», «це просто неможливо витримати», «ти неймовірна – як завжди!», - пишуть її шанувальники.

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