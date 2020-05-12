Підвищені виплати до 2020 року отримають відразу кілька категорій пільговиків

Як передає Politeka.net, про це розповіли в ПФУ.

Як відомо, у другій половині 2020 року планують підвищити мінімальну пенсію, і це буде зроблено в два етапи.

З 1 липня розмір мінімальної пенсії виросте з 1638 до 1712 гривень. Інша підвищення чекає пенсіонерів у грудні 2020 року. Виплати зростуть ще на 57 гривень, досягнувши 1769 гривень.

Крім цього, буде збільшено розмір прожиткового мінімуму: з 1 липня - до 2118 гривень, з 1 грудня - до 2189 гривень.

Але не варто забувати, що розмір прожиткового мінімуму відрізняється в залежності від категорії пільговиків:

для дітей до 6 років - 1859 грн (+80 грн);

для дітей 6-18 років - 2318 грн (+100 грн);

для працездатних осіб - 2197 грн (+95 грн);

для осіб, що втратили працездатність - 1712 грн (+74 грн).

Підвищення "мінімалки" змінить суму виплат і для тих пільговиків, які отримали "понаднормовий стаж" (більше 35 років для чоловіків та 30 - для жінок). Вони за кожен додатковий рік отримують щомісяця по 1% від розміру мінімальної пенсії. Для них в 2020 році надбавка збільшиться з 16,38 грн до 17,12 грн, передає РБК.

Також ще одна категорія українських пенсіонерів зможе отримати надбавку до виплат. Це стосуватиметься тих пенсіонерів, яким виповниться 80 років. Після того, як у травні 1,5 млн українців отримали щомісячну надбавку у 500 грн, було анонсовано, що після виконання цього віку, кожен пенсіонер може розраховувати, що його пенсія автоматично збільшиться на дану суму.

Відповідно до законодавства, розмір пенсій розраховується за спеціальною формулою і він буде індивідуальним для кожного пільговика: середня зарплата в Україні за останні три роки (цифру дає фонд) множать на співвідношення своєї зарплати до середньої, потім множать на стаж у роках і ще раз множать на коефіцієнт стажу (1%).

Більшість пільговиків, які одержували низьку зарплату, при такій формулі не дотягують навіть до "мінімалки" 1638 грн (на даний момент). Тоді цю різницю, наприклад 200-300 гривень, держава "дарує" пенсіонеру.

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