Американська фітнес-модель Ана Чері показала яскраве вечірнє фото в стильній сукні

Так, в цей раз молода фітнес-модель похвалилася вечірнім образом в стильній вечірній сукні з досить глибоким і сміливим декольте. Дівчина здивувала шанувальників рідкісним кадром, зробленим не під час пляжній фотосесії. Як відомо, останнім часом на сторінці Ани і на її фан-сторінках з'являються виключно кадри з літніх фотосесій і тільки в купальниках, пише Politeka.

Вечірній образ - легке чорне плаття з великим декольте - дівчина доповнила акуратною срібним ланцюжком, легким макіяжем і акуратною укладанням. Схоже, модель вирішила вбити стильним цибулею, який можна побачити далеко не так часто на зірці.

Дівчина є фітнес-тренером, активно займається спортом і навіть встигла прорекламувати спеціальну спортивний одяг для тренувань, популярність якої після цього зросла в рази.

До цього молода дівчина вирішила повеселитися під час нової фотосесії і з'явилася лише в сіточці, ледь прикриває її гідності. Ана блиснула досить пишними формами і не посоромилася показати зайве.

Чорна сітка з камінчиками вдало поєднувалася з акуратною зачіскою – недбало зав'язаним пучком з парою вибилися з-під нього пасм. Легкий макіяж Ани вдало підкреслив її засмаглу шкіру.

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