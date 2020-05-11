Відомий російський композитор Анатолій Зубков, який писав пісні для Алли Пугачової, розповів про масштабний скандал між зірками першої величини

Він згадав історію, яка трапилася на сольному концерті співачки Жасмін. Скандал вибухнув через проблеми з комунікацією авторів пісні «Любов». Зубков зізнався, що його співавтор подарував пісню Миколі Баскову, не попередивши його про це. Він же, у свою чергу, підписав договір з Жасмін для дуету з Філіпом Кіркоровим.

Аж до сольного концерту Жасмін проблему не змогли вирішити, в результаті чого Басков прямо на концерті почув, як Кіркоров співає цю пісню з артисткою.

«Раптом Басков чує пісню «Любов», яку виконували Кіркоров і Жасмін. Був страшний скандал, так як Микола вже записав цю пісню з Софією Ротару. Вони планували віддати її в ефір, роблячи на неї велику ставку, називали другою «Лавандою». Коля дуже довго ображався на мене», - розповідає композитор.

За його словами, з часом артист його все таки пробачив. Через кілька років після інциденту вони змогли помиритися. Зубков також зізнався, що в світ шоу-бізнесу зміг потрапити завдяки співпраці з Пугачовою. Її він назвав людиною прямолінійною.

Нагадаємо, що Кіркоров жорстко підставив Баскова з жінкою, кадри ганьби бачили всі: «Жесть, помилуй її…».

Як повідомляла Politeka, Кіркоров не витримав і розкрив правду про страшну хворобу: «Бережіть себе і своїх близьких».

Також Politeka писала, що красавчик-онук Софії Ротару підкорив своїм талантом, бабуся пишається: «Просто чудовий».