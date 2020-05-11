Співачка Софія Ротару привітала свого онука Анатолія Євдокименка з новим творчим досягненням
Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.
«Анатолій, @shmn З прем'єрою нового треку! Удачі! Я в тебе вірю! ❤», - написала артистка.
Також вона опублікувала нову композицію свого онука. Трек називається Solar Affair. (Щоб подивитися - просколльте вниз)
Сам Анатолій відповів на пост зіркової бабусі досить стримано.
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Фолловери Ротару приєдналися до привітань.
«Вітаємо! Дуже гарний трек! Удачі Анатолію!!!», «Удачі! та підкорення найвищих вершин 21__століття у творчості прекрасний милий молодий чоловік Анатолій русланович!!! Дерзай з Божою допомогою», «Удачі і наші привітання», - пишуть в мережі.
Онук Ротару Анатолій, названого в честь дідуся, кілька років виступає у ролі діджея під псевдонімом AnatoliyMiDi.
Також він займається фотографією.
Освіту хлопець отримав у Британії. Анатолію пророкували модельну кар'єру, адже у нього відповідна зовнішність.
В Instagram у хлопця майже 18 тисяч передплатників. Він регулярно публікує професійні знімки і свої треки. До речі, в мережі він позиціонує себе як музичного продюсера і DJ.
Як видно, вся сім'я легендарної співачки відрізняється творчою жилкою. Молодша сестра Анатолія Софія – співачка, як і бабуся, на честь якої її назвали. Дівчина виступає під псевдонімом Соня Кей.
Відомо також, що син Ротару – Руслан Євдокименко та його дружина продюсери. Вони не дуже публічні люди, але ведуть активне світське життя.
Нагадаємо, що Софія Ротару в компанії кароокого красеня справила справжній фурор: "Так їй більше 45 років не даси!".
Як повідомляла Politeka, юна онука Ротару влаштувала дорослі танці в обтягуючому топі: "Таке бабусі і не снилося".
Також Politeka писала, що внучка Ротару стривожила фото з американського метро: "Вірус колом...".