Російський співак Філіп Кіркоров здав тест на китайський вірус, і розповів про результати

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram і опублікував фото, на якому тримає медичний висновок про результати аналізу.

«Розумію занепокоєння багатьох... Результати на Covid19 негативні! Будьте здорові і бережіть себе і своїх близьких!», - написав артист.

У середу, 6 травня, Кіркоров розмістив у своєму Instagram відео, де здає аналізи сам і його діти - Мартін і Алла-Вікторія, а також батько Бедрос Кіркоров і домробітниця Людмила Іванівна.

Результати, як і очікувалося, з'явилися сьогодні. У всіх тестів вони виявилися негативними.

Така звістка дуже порадувало фоловерів Філіпа Кіркорова. У коментарях до посту бажають йому здоров'я.

«Ви бережіть себе і своїх близьких», «Слава Богу! Залишайтеся здоровими!», «Це дуже добре. Будьте здорові!», «Філіп коханий! Слава Богу! Бережи вас всіх Ангел Охоронець!», «Слава Богу. Будьте здорові і радуйте нас своєю творчістю», - пишуть фанати.

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