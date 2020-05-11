Відома телеведуча Анфіса Чехова показала новий ніжний образ
На фото Чехова лежала на підлозі і сховала своє тіло по плечі в тканини. Видно, що Анфіса вирішила для зйомок не надягати бюстгальтер. Красуня розпустила волосся, а навколо неї можна побачити білі пелюстки троянд. Кадри вийшли дуже ніжними і соковитими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
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Ну а де ще знімати на самоізоляції.
У творчої людини можна відібрати спілкування, подорожі, свободу пересування... але не можна перекрити кисень і задушити його «пісню».", - написала Чехова.
Фанати залишили більше чотирьох тисяч лайків і написали кілька коментарів під фото:
Раніше ми повідомляли, що 42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова зачарувала ніжним чином в піжамі.
Пишногруда Анфіса постала в піжамі рожевого відтінку з мереживними вставками. Вигини бюста і округла лінія стегон так і манять шанувальників ретельніше роздивитись цей кадр. Красуня присіла на скляний стіл, тримаючи в руках зелену чашку. Чехова спрямувала вдалину серйозний погляд і злегка прочинила рот.
Повідомлялося, що 42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова, незважаючи на карантин, запросила в будинок чоловіка і зняла розваги на камеру.
Анфіса постала в червоній футболці і лосинах. Наряд ідеально підкреслив її вражаючу постать з крутими стегнами і пишним бюстом.
Спочатку Чехова зробила легку розминку, потім тренер допоміг їй виконати кілька вправ складніше. Заради деяких з них провідною довелося встати на карачки.
Нагадаємо, Анфіса Чехова несподівано показала свого головного чоловіка, особисті кадри
Також Politeka повідомляла, що ніжна Анфіса Чехова шокувала новим талантом, кадри облетіли мережа
А ще Politeka писала, що пишногруда Чехова ледве уместила форми в тісний купальник і похвалилася фігурою