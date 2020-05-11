Відома телеведуча Анфіса Чехова показала новий ніжний образ

На фото Чехова лежала на підлозі і сховала своє тіло по плечі в тканини. Видно, що Анфіса вирішила для зйомок не надягати бюстгальтер. Красуня розпустила волосся, а навколо неї можна побачити білі пелюстки троянд. Кадри вийшли дуже ніжними і соковитими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"вчора Знімали відео на мої вірші. У мене вдома.

Ну а де ще знімати на самоізоляції.

У творчої людини можна відібрати спілкування, подорожі, свободу пересування... але не можна перекрити кисень і задушити його «пісню».", - написала Чехова.

Фанати залишили більше чотирьох тисяч лайків і написали кілька коментарів під фото:

Раніше ми повідомляли, що 42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова зачарувала ніжним чином в піжамі.

Пишногруда Анфіса постала в піжамі рожевого відтінку з мереживними вставками. Вигини бюста і округла лінія стегон так і манять шанувальників ретельніше роздивитись цей кадр. Красуня присіла на скляний стіл, тримаючи в руках зелену чашку. Чехова спрямувала вдалину серйозний погляд і злегка прочинила рот.

Повідомлялося, що 42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова, незважаючи на карантин, запросила в будинок чоловіка і зняла розваги на камеру.

Анфіса постала в червоній футболці і лосинах. Наряд ідеально підкреслив її вражаючу постать з крутими стегнами і пишним бюстом.

Спочатку Чехова зробила легку розминку, потім тренер допоміг їй виконати кілька вправ складніше. Заради деяких з них провідною довелося встати на карачки.

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