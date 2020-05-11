Всесвітньо відома 34-річна співачка Лана Дель Рей поділилася несподіваним пляжним кадром

Як відомо, не так давно в мережі з'явилася інформація, що співачка розлучилася зі своїм коханим, чоловікові навіть довелося особисто прокоментувати причину їх вирішення. Однак, схоже, дівчина відразу ж оговталася після того, як розійшлася з поліцейським Шоном Ларкіним.

Зараз зірка, перебуваючи на карантині, присвячує вільний час собі і відпочинку. І, як видно на її сторінці в соціальній мережі Instagram, зовсім не сумує. На яскравому пляжному фото Лана позувала у звичайному купальнику і без макіяжу, саме це справило враження на фанатів.

Шанувальники навперебій почали милуватися новим фото знаменитості, зазначаючи, що їм не вистачає концертів Лани:

«Я так сумую за тобою, не можу дочекатися, щоб побачити тебе знову - я знаю, що нам потрібно багато чекати - але коли ми зможемо побачити тебе знову, це буде кращий день в історії», «, Вона така красива», «Лана, ти виглядаєш так красиво», «легко, красиво 😩💗», «Такий ангел !!», «Чарівність ангела😭🙏🏻🤍», «Без макіяжу королева краси 💙», «найкрасивіша дівчина колись любила тебе, Лана 🥰».

Також раніше ми писали, що за ефектними знімками Лексі Кай в Инстаграме вже спостерігають понад 730 тисяч осіб. Зазначимо, молода знаменитість знімається для модних журналів і є затребуваною моделлю, хоча раніше Лексі пройшла досить складний шлях від офіціантки в барі до однієї із самих жарких моделей на Instagram-просторі.

Трохи дитяче личко знаменитості допомогло їй стати ще популярнішим, фанати масово відзначають, що дівчина виглядає "лялечка". Варто також відзначити, що фітнес-модель славиться спекотної фігурою - пишні стегна, наявність 4 розміру грудей, подкаченные форми. Всі ці достоїнства допомогли знаменитості стати ще популярнішим.

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