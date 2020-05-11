Всемирно известная 34-летняя певица Лана Дель Рей поделилась неожиданным пляжным кадром

Как известно, не так давно в сети появилась информация, что певица рассталась со своим возлюбленным, мужчине даже пришлось прокомментировать лично причину их решения. Однако, похоже, девушка сразу же оправилась после того, как разошлась с полицейским Шоном Ларкиным.

Сейчас звезда, находясь на карантине, посвящает свободное время себе и отдыху. И, как видно на ее странице в социальной сети Инстаграм, совсем не грустит. На ярком пляжном фото Лана позировала в обычном купальнике и без макияжа, именно это и произвело впечатление на фанатов.

Поклонники наперебой принялись умиляться новому фото знаменитости, отмечая, что им не хватает концертов Ланы:

«Я так скучаю по тебе, не могу дождаться, чтобы увидеть тебя снова - я знаю, что нам нужно много ждать - но когда мы сможем увидеть тебя снова, это будет лучший день в истории», «, Она такая красивая», «Лана, ты выглядишь так красиво», «легко, красиво 😩💗», «Такой ангел !!», «Очарование ангела😭🙏🏻🤍», «Без макияжа королева красоты 💙», «Самая красивая девушка когда-либо любила тебя, Лана 🥰».

Также ранее мы писали, что за эффектными снимками Лекси Кай в Инстаграме уже наблюдают более 730 тысяч человек. Отметим, молодая знаменитость снимается для модных журналов и является востребованной моделью, хотя ранее Лекси прошла довольно тяжелый путь от официантки в баре до одной из самых жарких моделей на Инстаграм-просторе.

Немного детское личико знаменитости помогло ей стать еще популярнее, фанаты массово отмечают, что девушка выглядит "как куколка". Стоит также отметить, что фитнес-модель славится жаркой фигурой - пышные бёдра, наличие 4 размера груди, подкаченные формы. Все эти достоинства помогли знаменитости стать еще популярнее.

Напомним, что знаменитая фитнес-модель полностью разделась: поклонники увидели все запретные места

Как сообщала Politeka, знаменитая фитнес-модель провела экскурсию по своему идеальному телу.

Также Politeka писала о том, что фитнес-модель втиснула свои прелести в узкий топ, оголив самые сочные места.