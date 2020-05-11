Нововведення суттєво допоможуть заощадити мільйони гривень

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба державного Приватбанку.

Зокрема, ПриватБанк вирішив змінити правила оплати картою і смартфоном в Україні.

ПриватБанк, банкомат

Якщо до сьогоднішнього дня в націоналізованому банку  вимагали друкувати чек в POS-терміналах, зараз цю вимогу може висувати покупець.

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Відтепер чек у POS-терміналах будуть друкувати лише в тому випадку, якщо у продавця або покупця буде така необхідність.

В Приватбанку також уточнили, що після впровадження нововведень POS-термінал виведе питання про необхідність друку чека після успішного проведення транзакції.

У державному банку наголошують, що таке рішення має кілька переваг:

  • Зменшення витрат термобумаги, за рахунок чого магазини зможуть більше економити.
  • Зниження попиту на термопапір та збереження екології.
  • Очищення касової зони від чеків, які все одно викидаються відразу ж, як тільки видаються.

За попередніми підрахунками, такі заходи можуть допомогти заощадити до двох мільйонів гривень в місяць, або двадцять чотири мільйони гривень на рік.

Підсумовуючи, в державному Приватбанку додали, що сьогодні друк паперового чека необхідний за умови, якщо клієнт купує товар з гарантією. 

банк, карта, терминал

Варто відзначити, що клієнти Приватбанку масово скаржаться на подвійне списання грошей з рахунку. 

Зокрема, при оплаті посилки на пошті стався збій і у клієнта з карти двічі зняли суму 989 грн. Він зареєстрував заявку про повернення помилково списаної суми і банк обіцяв розглянути її протягом 10 календарних днів. Однак, навіть за 15 днів гроші так і не повернули.

«Оператор гарячої лінії ввічливо повідомив нам, що він зареєстрував нову заявку, за якою зазначена сума буде повернена протягом 120 днів. Цікаво, скільки тисяч людей ви зробили своїми безкоштовними кредиторами?», - обурився незадоволений клієнт.

В Приватбанку відхрестилися від звинувачень і заявили, що співробітники державної банківської установи нібито діяли в рамках правил міжнародної платіжної системи.

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