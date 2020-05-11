Все тепер залежить від клієнта

Нововведення суттєво допоможуть заощадити мільйони гривень

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба державного Приватбанку.

Зокрема, ПриватБанк вирішив змінити правила оплати картою і смартфоном в Україні.

Якщо до сьогоднішнього дня в націоналізованому банку вимагали друкувати чек в POS-терміналах, зараз цю вимогу може висувати покупець.

Відтепер чек у POS-терміналах будуть друкувати лише в тому випадку, якщо у продавця або покупця буде така необхідність.

В Приватбанку також уточнили, що після впровадження нововведень POS-термінал виведе питання про необхідність друку чека після успішного проведення транзакції.

У державному банку наголошують, що таке рішення має кілька переваг:

Зменшення витрат термобумаги, за рахунок чого магазини зможуть більше економити.

Зниження попиту на термопапір та збереження екології.

Очищення касової зони від чеків, які все одно викидаються відразу ж, як тільки видаються.

За попередніми підрахунками, такі заходи можуть допомогти заощадити до двох мільйонів гривень в місяць, або двадцять чотири мільйони гривень на рік.

Підсумовуючи, в державному Приватбанку додали, що сьогодні друк паперового чека необхідний за умови, якщо клієнт купує товар з гарантією.

Варто відзначити, що клієнти Приватбанку масово скаржаться на подвійне списання грошей з рахунку.

Зокрема, при оплаті посилки на пошті стався збій і у клієнта з карти двічі зняли суму 989 грн. Він зареєстрував заявку про повернення помилково списаної суми і банк обіцяв розглянути її протягом 10 календарних днів. Однак, навіть за 15 днів гроші так і не повернули.

«Оператор гарячої лінії ввічливо повідомив нам, що він зареєстрував нову заявку, за якою зазначена сума буде повернена протягом 120 днів. Цікаво, скільки тисяч людей ви зробили своїми безкоштовними кредиторами?», - обурився незадоволений клієнт.

В Приватбанку відхрестилися від звинувачень і заявили, що співробітники державної банківської установи нібито діяли в рамках правил міжнародної платіжної системи.

Нагадаємо, банки в Україні масово закриваються, НБУ зробив заяву: «з 9 травня...».

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