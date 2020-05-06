Украинские банки сообщили об изменении графика накануне предстоящих длинных выходных

Национальный банк Украины напомнил о том, что в связи с праздниками график работы банков изменится. В эти выходные украинцы снова будут отдыхать три дня подряд: с 9 по 11 мая. В эти дни банки будут работать в соответствии с общим графиком праздничных и выходных дней в Украине.

Предусматривается, что если праздничный день выпадает на выходной, то он переносится на следующий день после нерабочего.

Таким образом, в понедельник, 11 мая, банки в Украине не будут работать.

До этого мы писали об изменениях в работе украинских банков на майские праздники. Обновленный график представили в пресс-службе НБУ.

Изменения произойдут в связи с распоряжением Кабинета министров Украины о праздничных и выходных днях.

Так, банки будут закрыты в пятницу, первого мая, а второго и третьего числа - согласно обычному графику.

Кроме того, закроются украинские банки и в субботу, девятого мая и в понедельник одиннадцатого числа.



График десятого мая останется без изменений.

Также известно, как будут работать отделения национализированного ПриватБанка накануне ослабления карантина.

Так, в национализированном ПриватБанке рассказали, как будут функционировать отделения в рабочие и нерабочие даты.

Как подчеркнули в пресс-службе, 8 мая режим работы отделений сокращен в соответствии с установленным режимом в период карантина (без дополнительного сокращения). Все последующие три дня будут выходными и отделения открываться не будут.

Напомним, отделения ПриватБанка закроют по всей Украине: важное предупреждение для клиентов.

Как сообщала Politeka, денег не хватает, в Госказначействе раскрыли огромные проблемы: что будет с пенсиями украинцев.

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