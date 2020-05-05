Бывшая Nikita Анастасия Кумейко похвасталась перед поклонниками безупречными формами в наряде с вырезом
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Депрессия? Встань в ванную, одень на голову колготки. Ноги колготок повяжи на веревки для белья. Медленно перемещайся в ванной. ТЫ - ТРОЛЛЕЙБУС! Если при этом надеть лыжи, ты - трамвай. А если надеть лыжи и налить в ванну воды, ты - речной трамвай, а если в ванну с водой уронить включенный фен, ты - электричка, а если выключить свет и одеть налобный фонарик, то ты – метро», - говорится в сообщении.
Уточним, что на снимках Кумейко позирует в наряде с вырезом, демонстрируя всем безупречную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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Как сообщалось ранее, известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала свои умения и тело.
На кадрах Анастасия позировала в топике и красных штанах у себя дома на кухне. Волосы у Кумейко были собраны в высокий хвост. Звезда изначально просто стояла, а потом нагнулась поближе к камере и произнесла несколько слов на французском.
"Мипупу. Почти француженка", - написала Настя под роликом.
Фанаты успели посмотреть видео почти 10 тысяч раз и написали несколько комментариев:
"Живот", "Класс", "Пресс", "обожаю Вас за подачу хорошего настроения", "Шикарна", "Мой уровень французского".
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