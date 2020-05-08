Не каждая девушка решится на такое

Бывшая солистка группы "Nikita" Анастасия Кумейко засветила свои прелести в откровенном наряде

Как сообщает Politeka.net, она поделилась пикантным снимком на своей странице в Instagram.

Анастасия Кумейко активно развивает сольную карьеру под псевдонимом (DJ Nana). По всей видимости, дела у певицы идут хорошо, ведь ее взяли на обложку популярного мужского журнала. Экс-Nikita не сдержала своих эмоций и поделилась впечатлениями в соцсети.

"Быть на обложке XXL всегда приятно, а украсить первую digital-обложку даже немного волнительно😇. Лови мои нежные ритмы и читай новое интервью ❤️", - написала исполнительница.

Анастасия Кумейко устроила фотосессию специально для мужчин. Она надела тонкий розовый плащ на голое тело и подпоясалась блестящим поясом. Певица солазнительно наклонилось так, что в кадре хорошо видно ее бюст. Кроме того, она выставила вперед обнаженную ногу. Взгляд у знаменитости очень томный и направлен вниз.

Пользователи социальной сети оценили яркий образ диджея Наны и оставили множество комплиментов в комментариях:

"Безумно красива! И на обложках, и на карантине в пижаме)"; "ну роскошная роскошница ❤️🖤"; "Тебя тут прям неузнать😮🔥как буд-то другая женщина😄"; "Это очень красиво😍🙌"; "Вкусный персик 😘😘😗😍".

Напомним, роскошная экс-Nikita нарядилась в сетку и засветила лишнее.

А еще Politeka писала, что горячая экс-Nikita превзошла саму себя, устроив грязные танцы на камеру.

Также Politeka сообщала, что экс-Nikita Кумейко устроила грязные танцы с Николь Шерзингер.