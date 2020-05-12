Американська фітнес-модель Ана Чері показала яскраве пляжне фото у новому купальнику

Так, в цей раз молода фітнес-модель влаштувала фотосесію в новому яскравому купальнику з незвичайним біло-коричневим принтом досить скромного дизайну. Дівчина доповнила свій образ милою оверсайз-сорочкою, пише Politeka.

Схоже, за час карантину Ана вирішила суттєво поповнити профіль новими кадрами, знятими на пустельному пляжі і похвалитися самими різними кадрами на тлі океану. Дівчина в цей раз блиснула гідністю, скинувши сорочку з плечь і спеціально піднявши лямки бікіні вище, створюючи ідеальний ракурс.

Засмагла шкіра Ани виглядає блискуче, а її обличчя ледь помітно прикрашає легкий макіяж. Волосся ж дівчина вирішила зібрати в милі вплетені косички-хвостики, поставивши акцент саме на своїй фігурі.

До цього молода дівчина вирішила повеселитися під час нової фотосесії і з'явилася лише в сіточці, ледь прикриває її гідності. Ана блиснула досить пишними формами і не посоромилася показати зайве.

Чорна сітка з камінчиками вдало поєднувалася з акуратною зачіскою – недбало зав'язаним пучком з парою вибилися з-під нього пасм. Легкий макіяж Ани вдало підкреслив її засмаглу шкіру.

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