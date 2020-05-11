Стало відомо про нову індексацію пенсій в 2020 році

Про це в коментарі журналістам розповіли в ПФУ, передає Обозреватель.

Відомо, що нові перерахунки виплат будуть проведені з метою компенсувати зростання цін, і вони торкнуться тих, хто отримує мінімальні пенсії.

Так, підвищення мінімальної пенсії складе 131 грн, однак його розіб'ють на два етапи. Перший відбудеться 1 липня 2020-го, тоді виплату збільшать з 1638 до 1712 грн.

Другий етап підвищення, як роз'яснили в ПФУ, очікується 1 грудня. Мінімальну пенсію збільшать з 1712 до 1769 грн. Як і в першому кроці, в той же час зросте максимальна виплата – з 17,1 до 17,6 тис. грн. Надбавка складе від 8 до 171 грн в місяць і також торкнеться 6,8 млн пільговиків.

Більш того, як розповідають у Пенсійному фонді, у зв'язку з підвищенням "мінімалки" будуть перераховані і виплати пенсіонерам за понаднормовий стаж. Так, кожен пільговик, який має стаж більше 35 років для чоловіків та 30 років для жінок, отримує 1% надбавки від мінімальної пенсії за кожен "зайвий" рік (зараз це 16,38 грн). З 1 липня 2020 року розмір надбавки становитиме вже 17,12 грн.

Також варто додати, що при розрахунку розміру пенсії головним показником є заробітна плата, а не кількість стажу.

Як заявила глава ГУ ПФУ в Миколаївській області Олена Сичугова, при розрахунку пенсії кожного пенсіонера свій індивідуальний результат, передає РБК-Україна.

«Розмір пенсії в першу чергу залежить від розміру заробітної плати, на підставі якої її вважали, а в меншій мірі — від стажу. Тобто при великому стажі і одночасно низької заробітної плати пенсія апріорі не буде високою», — відповіла вона пенсіонерці, яка поскаржилася на пенсію в 2027 гривень за 42 роки стажу.

Нагадаємо, українцям озвучили нові правила про пенсії, стаж відходить на другий план

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