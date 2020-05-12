Модель Деми Роуз показала идеальное тело во время фотосессии в золотом бикини

Знаменитая модель, которую часто называют британской Кардашьян, любит баловать фанатов пляжными фото и яркими кадрами с прогулки. В профиле звезды в подавляющем большинстве можно увидеть именно дерзкие и довольно пикантные кадры. Не стали исключением и фан-аккаунты звезды, массово публикующие фото, которые сама звезда не демонстрировала, сообщает Politeka.net.

Так, в этот раз знаменитость показала загорелое тело в золотистом бикини, полностью расшитое блестками и маленькими камушками. При этом видно, что волосы знаменитости чуть влажные, будто она только вышла из воды.

Однако, при этом на Роуз можно заметить яркий макияж с акцентом на скулы и выразительные карие глаза. Девушка стоит боком к объективу и серьезно смотрит перед собой. В этот раз за ее спиной не видны никакие живописные пейзажи, ведь совсем не они обычно привлекают внимание фанатов.

Похоже, массовые комплименты в сторону знаменитости способствуют тому, что в ее профиле и на фан-странице будет появляться все больше таких смелых кадров. После столь провокационныых кадров никто не устоит и не удержится от комментариев в адрес Роуз.

До этого девушка предстала на двух новых кадрах в новом виде - модный купальник на тонких, почти прозрачных лямках, выгодно подчеркнул ее внушительных размеров формы. Оба фото привлекают внимание к себе, благодаря тому, что Деми показала фигуру с разных ракурсов, решив подчеркнуть свои достоинства.

Звезда позировала с мокрыми волосами и без макияжа, дополнив свой минималистично-пляжный образ одними маленькими серьгами-бусинками белого цвета. При этом видно, что размер лифчика девушка явно выбрала намеренно крошечный - клочки ткани едва ли скрыли грудь Роуз. Фанаты отметили, что девушка выглядит, как "Русалочка".

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.