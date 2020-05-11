Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, показала свої принади в коротенькій сукні

цього разу молода модель показала досить зухвалий образ в супер-міні білосніжного кольору. Відкритий наряд з глибоким декольте і сміливим вирізом на спині вигідно підкреслив гідності зірки. Схоже, дівчина вирішила ґрунтовно оновити стрічку в соціальній мережі Instagram, щоб привернути більше уваги до власної персони. На фан-акаунтах також можна помітити цілі серії сжарких кадрів, повідомляє Politeka.

Молода модель прославилася завдяки пікантною рекламі нижньої білизни і купальників ,які часто демонструє сторінка в соцмережі. При цьому дівчина любить також підкреслювати форми коротенькими сукнями і шортами. Цей раз не став винятком.

Квітко з'явилася в короткій білій сукні з глибоким декольте і сміливим вирізом на спині, підкресленим тоненькими заявязками. На обличчі моделі легкий макіяж, а хвилясте волосся зачесане у високий хвіст.

До цього дівчина постала в рожевому платті, з неймовірно глибоким декольте і високими вирізами на стегнах. Завдяки сміливим вирізом сукні чітко видно, що Анастасія з'явилася перед об'єктивом без білизни і анітрохи цього не соромиться. Також молода модель доповнила свій блискучий наряд акуратними босоніжками нюдового відтінку на підборах.

Волосся зірка акуратно поклала, а особа завдала легкий макіяж з акцентом на пухкі щоки. Фанати були в захваті від побаченого, заявивши, що з кожним днем вбрання Квітко приносять все більше задоволення і вона їх "пустотливо спокушає".

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.