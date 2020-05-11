Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала свои достоинства в коротеньком платье

В этот раз молодая модель показала довольно дерзкий образ в супер-мини белоснежного цвета. Открытый наряд с глубоким декольте и смелым вырезом на спине выгодно подчеркнул достоинства звезды. Похоже, девушка решила основательно обновить ленту в социальной сети ИНстаграм, чтобы привлечь больше внимания к собственной персоне. На фан-аккаунтах также можно заметить целые серии сжарких кадров, сообщает Politeka.

Молодая модель прославилась благодаря пикантной рекламе нижнего белья и купальников ,которые часто демонстрирует на страница в соцсети. При этом девушка любит также подчеркивать формы коротенькими платьями и шортами. Этот раз не стал исключением.

Квитко появилась в коротком белом платье с глубоким декольте и смелым вырезом на спине, подчеркнутым тоненькими заявязками. На лице модели легкий макияж, а волнистые волосы уложены в высокий хвост.

До этого девушка предстала в розовом платье, с невероятно глубоким декольте и высокими вырезами на бедрах. Благодаря смелым вырезам в платье отчетливо видно, что Анастасия появилась перед объективом без белья и ничуть этого не стесняется. Также молодая модель дополнила свой блестящий наряд аккуратными босоножками нюдового оттенка на каблуке.

Волосы звезда аккуратно уложила, а на лицо нанесла легкий макияж с акцентом на пухлые щеки. Фанаты были в восторге от увиденного, заявив, что с каждым днем наряды Квитко приносят все больше удовольствия и она их "шаловливо соблазняет".

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.