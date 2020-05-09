Звезда сериала «Великолепный век» Нур Феттахоглу взбудоражила фанатов новым снимком, сделанным в постели

39-летняя турецко-немецкая актриса решила показать, как пробуждается по утрам.

Так, на своей странице в Инстаграм, она обнародовала свежее фото, сделанное в постели, передает Politeka.net.

Артистка в пижаме приняла довольно пикантную позу в кровати, при этом прикрыв интимную часть тела ноутбуком и книгой.

«Я люблю проводить свободное время дома… Я забочусь о своей работе, читаю новые книги и ухаживаю за своей кожей с помощью моих любимых продуктов», - говорится в подписи к фото.

Всего за полчаса снимок набрал более 10 тысяч отметок «мне нравится».

Фанаты принялись с восторгов комментировать увиденное, отметив, что актриса выглядит просто сногшибательно.

«Прекрасная Махидевран султан», «Моя самая любимая актриса», «Вы такая очаровательная», «Великолепная женщина», - пишут в сети.

Ранее мы писали о том, что Феттахоглу заставила фанатов встревожиться, опубликовав фото, на котором сидела грустной у окна. Нур позировала рядом с мольбертом.

"Насколько мы закрылись, что не видим самих себя, того, что нам нужно... сколько мы терпели, пока наши сердца дрожали... мы всегда принимали решения, поддаваясь трусливому духу внутри...", - поделилась своими философскими мыслями актриса.

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